Fuera de sí
En Duro de Domar contaron el ataque de furia que le agarró a Milei al ver la poca concurrencia al acto
En el programa nocturno de C5N reflejaron el ánimo que acompañó el acto de cierre de La Libertad Avanza.
El brote que le agarró a Javier Milei al ver la poca gente que se había acercado hasta el lugar del acto libertario en Moreno -donde se esperaban diez mil personas y solo se acercaron unas mil quinientos- fue el tema de debate en Duro de Domar.
Pablo Duggan contó que solo la intervención de Karina Milei pudo calmar al presidente que, solo así pudo salir al escenario.