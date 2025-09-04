El brote que le agarró a Javier Milei al ver la poca gente que se había acercado hasta el lugar del acto libertario en Moreno -donde se esperaban diez mil personas y solo se acercaron unas mil quinientos- fue el tema de debate en Duro de Domar.

Pablo Duggan contó que solo la intervención de Karina Milei pudo calmar al presidente que, solo así pudo salir al escenario.