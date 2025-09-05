“Nosotros no somos eso” disparó el abogado paraguayo Alejandro Sarubbi Benítez, a quien le gusta posar de pendenciero y de pesado de armas llevar.

Cuando desde el gobierno intentan aquietar las aguas en tiempos turbulentos y no generar más conflictos hasta que pasen las elecciones, pidiéndole disculpas -a través del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos- a Luis Juez, desde Carajo las detonan.

No solo se vanagloriaron de los escandalosos mensajes del Gordo Dan a Juez, con términos denigrantes, metiéndose en su vida privada, y mostrando una insensibilidad cercana a la psicopatía, sino que se la tomaron también con Francos.

En una subida al poni pocas veces vista, están convencidos de que fueron los artífices de que Javier Milei sea presidente -poco más y debe agradecérselos- sino que eso les da derecho a decir cualquier cosa.