El Gobierno decidió suspender el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia, supuestamente por cuestione presupuestarias y eso no cayó muy bien en las filas de los libertarios.

Nicolás Promanzio, uno de los escuderos del impresentable Gordo Dan, quiso desmentir la situación y aseguró que no en realidad habrá 60 desfiles a lo largo y lo ancho del país y se puso a enumerar cada una de las localidades donde habrá algun tipo de acto.

Se ve que Proman no sale mucho de la Ciudad y no sabe que eso de hacer actos y desfiles en pequeñas localidades es algo que sucede todos los años, independientemente de si hay o no un desfile oficial.

Las redes no pueden parar de burlarse y los convirtieron, una vez mas, en el hazmerreír de las redes.