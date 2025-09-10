Es difícil determinar si a fuerza de tanto repetirlo, se lo creyeron, o si sabían que no era verdad pero lo decían para convencer a los demás.

Es probable que haya habido de las dos cosas, que algunos se lo creyeran y otros supieran la verdad. Aunque bastaba con salir a la calle para darse cuenta de que si sacás a doce millones de personas de la pobreza, la reacción sería otra.

De tanto insistir con los slogans vacíos de los trolls libertarios muchos seguidores de La Libertad Avanza creyeron que podían ganar holgadamente en las elecciones bonaerenses y el golpazo fue tremendo.

Las dudas llegaron hasta el canal de stream Carajo, y en el programa La Fuerza se lo plantearon abiertamente.

Las reacciones en las redes

Rápidamente, los comentarios en las redes se hicieron eco.