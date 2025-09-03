Graciela Ocaña fue invitada al programa de Jonatan Viale en TN donde arrancó con todo y en 20 segundos arruinó cualquier tipo de excusa o explicación oficial.

“Esto es poco serio”, aseguró la legisladora porteña y sentenció: “Decir que hay una conspiración, dónde están desde el Tren de Aragua, los rusos, los venezolanos… les faltó los marcianos”.

Se podía percibir en el aire la incomodidad del conductor oficialista, mientras Ocaña disparaba sin Piedad contra el gobierno libertario.

“Me parece poco serio. Acá el problema es que es el gobierno el que no quiere que se conozcan los audios”, aseguró con total sentido común la candidata senadora por la ciudad de Buenos Aires.

Más allá de su incomodidad, el propio periodista que protagonizó la escandalosa entrevista guionada con el presidente tuvo que salir a asegurar que el gobierno está en un momento de “debilidad total, con la macro economía desordenada”.