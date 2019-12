Lázaro Báez declaró en el juicio por la causa denominada por Clarín y Cía. como ‘ruta del dinero K’ y realizó una impactante revelación: Mauricio Macri ideó un plan perverso para incriminar judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner y para ello usó a abogados y un periodista de su cohorte.

“Fui uno de los elegidos para atacar el modelo de país inclusivo, justo y soberano que soñó Néstor Kirchner", declaró el empresario detenido en el marco del juicio por presunto lavado de activos que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 4.

Tras rechazar los cargos que se le imputan, Báez aseguró que le pusieron "una encerrona" para forzarlo a acusar a la "señora Cristina Kirchner y su gobierno… Me arrinconaron para que involucrara a la expresidenta", agregó.

En ese sentido, rrelató que durante un control oftalmológico dentro del penal de Ezeiza “se me acerca una mujer, la doctora Balbin, acompañada por dos personas de traje. Dijo que venía en nombre de Macri y (Silvia) Majdalani. Me dijo que si yo colaboraba, mis hijos no tendrían problemas. Tenía que decir que era el testaferro de la familia Kirchner".

Además involucró en el plan infame al periodista Luis Gasulla, militante macrista, vinculado a los servicios de inteligencia y autor de libelos tales como ‘El negocio de los derechos humanos’ y ‘El negocio de la impunidad: la herencia K’.

Según el relato de Báez, el chupatintas disfrazado de trabajador de prensa fue a visitarlo a Ezeiza para ofrecerle una reunión con Germán Garavano, ministro de Justicia de Macri, para darle un guión que involucrara directamente a Cristina en falsos delitos.