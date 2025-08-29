Un aviso
Empezaron a salir los audios de Karina Milei: pánico en el Gobierno porque quedó claro que la grabaron y que hay más
En Carnaval, Mauro Federico dio a conocer los primeros audios de la Secretaria General de la Presidencia, que produjeron una conmoción en el gobierno.
Es solo un adelanto, hay más y nadie sabe hasta dónde pueden llegar los audios que dejan al gobierno libertario patas para arriba.
Ya con las escuchas a Diego Spagnuolo, donde se reconocía el pedido de coimas a las droguerías que tenían que abastecer a los discapacitados, se produjo un tsunami que amenaza con llevarse puesto al gobierno.
Ahora los audios apuntaron más arriba y la voz que aparece es la de Karina Milei quien, en las primeras escuchas no dice nada que la complique pero que ya adelantaron que hay mucho más.