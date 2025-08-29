Es solo un adelanto, hay más y nadie sabe hasta dónde pueden llegar los audios que dejan al gobierno libertario patas para arriba.

Ya con las escuchas a Diego Spagnuolo, donde se reconocía el pedido de coimas a las droguerías que tenían que abastecer a los discapacitados, se produjo un tsunami que amenaza con llevarse puesto al gobierno.

Ahora los audios apuntaron más arriba y la voz que aparece es la de Karina Milei quien, en las primeras escuchas no dice nada que la complique pero que ya adelantaron que hay mucho más.