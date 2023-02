Entrevistada largamente por Infobae, la titular de la Coalición Cívica dejó sentencias clave para entender y ordenar la interna de la oposición.

Valoró su rol dentro de Juntos por el Cambio, donde se postuló como precandidata, más para aclarar las posiciones y poner en blanco sobre negro las disputas dentro del principal espacio opositor que para ser quien encabece la fórmula, y marcó su diferencia radical con Javier Milei, la sorprendente aparición libertaria.

Las definiciones más destacadas de la entrevista:

1- “Voy a ser candidata: esta es una estrategia y es para lograr una mayor integración, no una mayor división. El nivel de confrontación que se vio a lo largo de estos seis últimos meses fue muy alto y desgasta a Juntos por el Cambio”.

2- “Como fundadora de Juntos por el Cambio y fundadora de la estrategia que dio nacimiento a Juntos por el Cambio tengo derecho a ser candidata. Por formación, antecedentes y experiencia. Pero no me desespero por ganar, esto me diferencia”.

3- “Macri también es fundador de Juntos por el Cambio y nadie le puede negar ese derecho a ser candidato. No creo que perjudique nada que todavía no anuncie su decisión. Mientras los dos tengamos la común responsabilidad de que esto se mantenga unido y se amplíe, estamos bien”.

4- “Aquellos que especulan que esto tiene que ver con un poder de negociación yo me río, porque nunca especulo, jamás especulé. Ese es un problema de los especuladores. Si algo me ha caracterizado en la vida política es que no especulé. Esta candidatura va a ser sin campaña, sin financiamiento, es decir al estilo Carrió”.

5- “Las bancas se las he dado yo a muchas de esas personas que hoy especulan, porque llegaron al Congreso con mi voto y después tuvieron autonomía propia. Pero mi generosidad no puede estar puesta en discusión. Tuve un bloque de 45 diputados de los cuales 20 me traicionaron cuando asumieron”.

6- “Siempre desprecié los cargos. Ahora ¿manejo el poder? Sí, manejo el poder y ¿sabés por qué manejo el poder? Porque lo desprecio. ¿Sabés por qué otros no saben manejar el poder? Porque hay mucho adicto al poder, porque los fascina el poder. El que está fascinado por el poder no puede manejarlo”.

7- “Así como el defecto del médico es apoderarse de su paciente y el defecto del cura es ser chismoso con las confesiones, el defecto de la política es la especulación y la fascinación por el poder. Esas serían “las sombras”, según Carl Jung, que hay que vencer para poder estar juntos”.

8- “Hay que dejar que Milei suba y baje (en las encuestas). Y si no baja, esta sociedad se enfrentará a ser gobernada por Milei. Si Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie, por una tranquilidad mental. Si gana, yo ya dejaría de ser responsable por la Nación. Si la Nación decide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya no puede hacer nada”.

9- “El peronismo, para contribuir con la Constitución y la República, en vez de destruirla, tiene que colaborar con un final de mandato razonable, porque tiene que haber elecciones democráticas y tienen que preservarse los valores republicanos”.

10- El peronismo es autoritario, mientras que Juntos por el Cambio y las otras fuerzas son republicanas y democráticas. Es una diferencia y eso atenúa la posibilidad de algo más grave frente a la interna del poder. No somos golpistas como ellos.

11- “Todos tenemos la responsabilidad de mantener la República, porque ya la crisis económica y la inflación van a ser muy difíciles. La carne se va a duplicar en el precio porque se liquidó stock por la sequía a partir de abril. Mostremos otro nivel de debate público, menos confrontación, menos especulación, menos megalomanía”.

12- “No creo en la grieta, ni en decisiones durísimas que favorezcan una guerra civil. Creo que se puede reconstruir el país desde la paz y la no violencia y también de la negociación con muchos grupos”.

13- “No quiero ser Bolsonaro. La sociedad debe tener calma, perseverancia y tranquilidad. Yo soy una humanista, no creo en la guillotina”.

14- “Ahondar en el juicio a la Corte es perjudicial para la Nación y para el Gobierno, porque todo el mundo considera que se trata de un atentado al orden democrático. Se va a ir desinflando porque cuando no están los números, no están los números. Lo impulsaron porque quieren ensuciar la política, quieren ensuciar a las personas”.