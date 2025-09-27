La escena ocurrió en plena calle, cuando el móvil del stream Kamikaze entrevistaba a transeúntes para conocer su opinión sobre la actualidad política.

Allí, un votante de Javier Milei sorprendió —y generó indignación— al citar al dictador Jorge Rafael Videla y lanzar una reivindicación de la última dictadura militar.

"Como dijo Videla: con la Democracia se funde el país", lanzó , con una frase cargada de negacionismo y provocación.

El episodio refleja cómo el discurso negacionista que promueve el gobierno , lejos de extinguirse, encuentra todavía eco en algunos sectores.