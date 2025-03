El vocero presidencial Manuel Adorni tiene un claro encono personal con el periodista Fabián Waldman y lo hace pública cada vez que puede.

El tema es que el hombre no parece entender que ahora es un funcionario público de la Casa Rosada, un empleado del Estado que no debería hacer críticas personales en las redes sociales. Y para peor la crítica no es sobre el trabajo de Waldman. Ni siquiera sobre el críticó informe que estaba presentando y que hablaba de la preocupante relación entre el Gobierno y la prensa.

El vocero presidencial se “burló” de que el presentador que introdujo las palabras de Waldman lo llamara como en realidad se pronuncia su apellido, es decir: “Valman”.

Obviamente las redes trataron de explicarle sin esperar que lo entienda.