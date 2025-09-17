El veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario fue rechazado este miércoles por la Cámara de Diputados, y en el marco de una masiva manifestación de la comunidad educativa.

Durante la sesión en la Cámara Baja, el diputado de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, lanzó un polémico discurso desde su recinto.

Al momento de hacer uso de la palabra, Huesen apuntó contra los rectores universitarios, a quienes calificó como "unos atorrantes, unos golpistas y unos sinvergüenzas".