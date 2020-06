Este lunes, Cristina Kirchner se presentó en el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde corroboró las pruebas que halló la Justicia sobre el espionaje ilegal que llevaron a cabo sobre ella agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que condujo Gustavo Arribas.

La vicepresidenta será querellante de la causa, avisó, y además posteó un video en sus redes dónde denunció cómo el Poder Judicial estuvo al servicio del gobierno de Mauricio Macri para perseguirla con causas armadas.

“A diferencias de otras veces cuando el que me citaba era Bonadio, en causas armadas, no me sigue ninguna moto. Que cosas, en aquella oportunidad fueron dos motos con cámara transmitiendo en vivo y en director mi desplazamiento”, ironizó, y fustigó con comentarios a los grandes medios, que esta vez, no cubren su declaración con tanta espectacularidad.

La causa

En el expediente que lleva adelante el juez Federico Villena -en la que también declarará Horacio Rodríguez Larreta-, investiga seguimientos, escuchas y hasta amenazas de muerte sobre decenas de políticos (oficialistas y de oposición), sindicalistas, periodistas y académicos.

La causa fue iniciada tras la investigación sobre el narco Sergio “Verdura” Rodríguez, quien reconoció que en 2018 “hizo un trabajito” para la AFI colocando una caja con trotil en la puerta de la casa del funcionario radical del Ministerio de Defensa José Luis Vila.

A partir de esta declaración se avanzó con el allanamiento del abogado Facundo Melo, agente de la AFI, de las direcciones de Inteligencia y de Seguridad del SPF, y de las pericias sobre el celular del agente de la AFI y ex penitenciario Leandro Araque.

En dichos procedimientos se habrían encontrado más de 1.500 carpetas con datos de operaciones de espionaje ilegal a políticos, jueces, intelectuales, artistas, periodistas, dirigentes gremiales y sociales.

Opositores y aliados también

Además de Cristina, entre las víctimas espiadas por Arribas y Majdalani (su segunda en la Agencia) también hay referentes de Cambiemos: Diego Santilli, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y los ex legisladores Nicolás Massot y Emilio Monzó.