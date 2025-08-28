“¿Es cierto que ir a la Universidad no nos garantiza un buen trabajo?”, pregunta una niña en el dibujito de la nueva programación del Paka Paka libertario. Y un adulto le responde con datos falsos atentando contra la educación pública.

La destrucción del canal para chicos con educación y el recorrido por nuestra historia continúa, y el adoctrinamiento libertario puede reconocerse en la pantalla.

A mediados de año, dimos cuenta de la aparición de una animación llamada Los Mormones, también de una bajada de línea obscena. Ahora, el canal estatal infantil cuenta con contenido importado de Estados Unidos, con series como Tuttle Twins que enseñan “libertad y economía” a lo Milei.

Tristísimo.