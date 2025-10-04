"Caminando", podría ser el título del video que subió Máximo Kirchner a las redes sociales de la intimidad del departamento de Cristina Fernández de Kirchner.

En la escena, la exmandataria, que cumple prisión domiciliaria en su casa de San José 1111, aparece caminando en una cinta de ejercicios.

"Como los que van a Luján, con la misma fe", expresó Cristina ante el comentario de Máximo sobre la actividad que estaba realizando en la intimidad de su departamento.

"Amén, compañera. Siempre para adelante", expresó el diputado sobre el final de la grabación mientras Cristina seguía haciendo ejercicio.