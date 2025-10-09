El impresentable show musical que dio Javier Milei en el Movistar Arena cosechó críticas y burlas alrededor del mundo pero especialmente en Estados Unidos, en donde la oposición de Donald Trump reclama que no avance con el salvataje de 20 mil millones de dólares que este jueves confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Las críticas que venía recibiendo Trump por el rescate financiero que planea para la Argentina se profundizaron luego de la patética performance rockera del presidente argentino, que le aumentó el costo político a su par norteamericano.

"Trump acaba de entregarle 20 mil millones de dólares de sus impuestos al presidente argentino para que organice lo que sea que fuera esta mierda", dijo el demócrata Rubén Gallego, senador por Arizona.