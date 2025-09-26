Luego de que se diera a conocer el número de pobreza del primer semestre del 2025, el Gobierno salió nuevamente con su discurso de que sacaron a "12 millones de argentinos de la pobreza", algo que vienen repitiendo desde hace tiempo.

Pero no resulta más que otra vil mentira de los libertarios, y ahora los propios trabajadores del Indec publicaron un video donde expusieron cómo dibujan el relato.

A través de las redes sociales de ATE, los trabajadores aseguraron que no hay "nada que festejar" y "mucho para preocuparse" respecto a los últimos datos de pobreza que arrojaron un número del 31,6% en el primer semestre de 2025.

Allí los trabajadores argumentaron por qué "Milei no sacó a 12 millones de personas de la pobreza" tal como dice, y lo evidenciaron con números reales.

En primer lugar, muestran que esas comparaciones están mal hechas ya que se realizan sobre el primer semestre del 2024, cuando en realidad Milei asumió en diciembre del 2023. Por lo tanto, el pico de pobreza del primer semestre del 2024 es responsabilidad del gobierno.

Además, asegura que la cifra es incorrecta ya que para poder interpretarlo de esa manera debería existir una caída de por lo menos el 40% de la pobreza, cosa que no sucedió. Como también, no tienen en cuenta indicadores negativos como puede ser la desocupación y el empleo precario que generó el gobierno libertario.