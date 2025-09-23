La reducción a cero de las retenciones a las exportaciones de granos, no solo fue criticada por el diputado Miguel Ángel Pichetto por su carácter electoralista, desde la Sociedad Rural también se expresaron en ese sentido.

Marcos Pereda, vicepresidente de la entidad agraria, calificó de "sorpresiva" la medida del Gobierno y expresó cierta cautela. "Sabemos la eliminación de retenciones no fue por nosotros, fue por ellos", afirmó Marcos Pereda.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el ruralista advirtió que "al sector agropecuario después le cuesta soltar", en referencia a la incertidumbre que genera la volatilidad de las políticas económicas.