Cipayismo al palo
El vergonzoso y repudiable discurso del embajador libertario que gritó "¡Viva el Rey, viva la libertad!" en España
Wenceslao Bunge Saravia, representante argentino en el país europeo, protagonizó un polémico momento durante un acto en homenaje a José de San Martín. Fue designado en ese cargo por el gobierno de Milei tras la salida de Diana Mondino de la Cancillería.
El embajador de la Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, protagonizó un desafortunado y repudiable momento durante un acto en homenaje a José de San Martín.
El diplomático dijo al final de su discurso, en Cádiz, por el 175° aniversario de la muerte del prócer: “¡Viva la Argentina, San Martín, Cádiz, España... Viva el Rey, viva la libertad!”.
El representante argentino designado por el Javier Milei, llegó a ocupar ese lugar luego del desplazamiento de Roberto Bosch, a fines del año pasado, en medio de la reestructuración de la Cancillería tras de la salida de Diana Mondino.