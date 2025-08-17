El embajador de la Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, protagonizó un desafortunado y repudiable momento durante un acto en homenaje a José de San Martín.

El diplomático dijo al final de su discurso, en Cádiz, por el 175° aniversario de la muerte del prócer: “¡Viva la Argentina, San Martín, Cádiz, España... Viva el Rey, viva la libertad!”.

El representante argentino designado por el Javier Milei, llegó a ocupar ese lugar luego del desplazamiento de Roberto Bosch, a fines del año pasado, en medio de la reestructuración de la Cancillería tras de la salida de Diana Mondino.