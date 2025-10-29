El vergonzoso posteo anti Malvinas que el nuevo canciller Pablo Quirno publicó hace unos años

Otro prontuariado en el gobierno de Javier Milei. Se trata del nuevo canciller, Pablo Quirno, el que nunca presentó una declaración jurada, y al que Axel Kicillof llamó "vendepatria".

En los últimos días salieron a la luz viejos tuits de Quirno en los que desestima el legítimo reclamo argentino por Malvinas.

Esta publicación es del 12 de marzo de 2013, momento en que el gobierno británico realizó un referéndum sobre los habitantes de Malvinas. "¿Y si el referéndum que hicieron en Malvinas lo hacemos acá? ¿Tendría un resultado diferente?", escribió entonces Quirno, que hasta el lunes fue secretario de Finanzas y mano derecha de Toto Caputo.

Otro posteo con Espert

Este es de 2014. Allí, interactúa con José Luis Espert, quien viene de renunciar a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires debido al narcoescándalo, en el que el diplomático consideró que los reclamos por la soberanía en las Naciones Unidas carecían de importancia.

Ahora es ministro de Relaciones Exteriores y debiera defender al país. Está en el lugar correcto, en un gobierno que no lo hace.