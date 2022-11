El último papelón de Lanata: su progrma no llegó a los 7 puntos de rating

Afortunadamente este domingo fue el último programa de Jorge Lanata los domingos del trece. Y no sólo para los que no lo ven sino también para el canal ya que aparentemente cualquier película repetida cosecharía más audiencia que el inverosímil programa del ex periodista.

Y es que al parecer hasta los propios ya dejaron de creer en los informes que presenta el vocero del macrismo y prefieren ver a un grupo de personas que decidieron encerrarse en una casa.

El país está convulsionado, con una alta inflación y un porcentaje de pobreza que sería caldo de cultivo para cualquier periodista de investigación serio pero el hombre que supo serlo parece haber perdido algo valioso: la credibilidad.