El exfutbolista Claudio “Turco” García visitó el programa Inteligencia Artesanal, en los estudios de C5N, tras su flamante candidatura a diputado nacional por el Partido Integrar en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En el ciclo que conduce la periodista Nancy Pazos, García fue contundente: “Me mato antes de votar a Milei. No lo voté ni lo votaría".

Por esos dichos, fue atacado en las redes por los trolls libertarios, que no lograron callarlo.

“Muchachos, no todo el que los cuestiona es kirchnerista, aprendan a recibir críticas. Y de paso preocúpense por resolver los temitas de las coimas. Besito princesa 😘”, el mensaje del exfutbolista.