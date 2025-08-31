El Turco García fue a C5N y destrozó a los hermanos Milei con una ingeniosa chicana
El exfutbolista y candidato a diputado estuvo como invitado en TVR. Cuestionó a la administración de La Libertad Avanza por el rumbo del país. Además, lanzó un comentario de alto voltaje sobre el escándalo de las coimas en discapacidad.
El exfutbolista Claudio "Turco" García, volvió a los estudios de C5N y otra vez criticó al gobierno de Javier Milei, tal como había ocurrido la semana pasada en el programa de Nancy Pazos.
Invitado al programa TVR, el candidato a diputado nacional del Partido Integrar por la Ciudad de Buenos Aires cargó contra la administración de La Libertad Avanza: "La gente se está muriendo de hambre".
“Él cuando hizo campaña, habló de la casta y a lo que más ayudo fue a la casta”, agregó durante su participación.
Además, al ser consultado sobre el escándalo de las coimas en Discapacidad, chicaneó al presidente: “Escuche en el informe que Milei estaba convencido que la hermana no fue, yo creo que está convencido en un 97 %, el otro 3 % no es´ta convencido”.