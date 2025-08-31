El exfutbolista Claudio "Turco" García, volvió a los estudios de C5N y otra vez criticó al gobierno de Javier Milei, tal como había ocurrido la semana pasada en el programa de Nancy Pazos.

Invitado al programa TVR, el candidato a diputado nacional del Partido Integrar por la Ciudad de Buenos Aires cargó contra la administración de La Libertad Avanza: "La gente se está muriendo de hambre".

“Él cuando hizo campaña, habló de la casta y a lo que más ayudo fue a la casta”, agregó durante su participación.

Además, al ser consultado sobre el escándalo de las coimas en Discapacidad, chicaneó al presidente: “Escuche en el informe que Milei estaba convencido que la hermana no fue, yo creo que está convencido en un 97 %, el otro 3 % no es´ta convencido”.