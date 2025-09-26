Como si existiera la posibilidad de que el propio Axel Kicillof hubiera ido personalmente a comprar un iPhone al Apple Store, las redes libertarias empezaron a viralizar una foto creada con inteligencia artificial del gobernador.

El odio hace creer sin desconfiar, ni preguntarse si no será una noticia falsa, por lo que el reguero de pólvora se creó rápido.

Kicillof no solo le respondió con dureza a las fake news, sino que aprovechó para compararlo con el lamentable encuentro de Javier Milei con Donald Trump.