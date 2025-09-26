Celular, traje negro, corte de pelo
El tuit de Axel Kicillof desmintiendo las fake news que los trolls libertarios quisieron instalar sobre su viaje a Nueva York
El gobernador de la provincia de Buenos Aires salió a cruzar las mentiras que se crearon alrededor de su estadía en la ciudad estadounidense con un mensaje contundente.
Como si existiera la posibilidad de que el propio Axel Kicillof hubiera ido personalmente a comprar un iPhone al Apple Store, las redes libertarias empezaron a viralizar una foto creada con inteligencia artificial del gobernador.
El odio hace creer sin desconfiar, ni preguntarse si no será una noticia falsa, por lo que el reguero de pólvora se creó rápido.
Kicillof no solo le respondió con dureza a las fake news, sino que aprovechó para compararlo con el lamentable encuentro de Javier Milei con Donald Trump.