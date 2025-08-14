El caso del Fentalino mortal tiene en jaque al Gobierno. Anoche, Federico Sturzenegger se vio acorralado en TN cuando le preguntaron por la responsabilidad del Estado.

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HBL Pharma, donde se produjo el opioide sintético que integró el medicamento que causó 97 muertes, admitió: "Pongo la cara por las familias de la gente que falleció". A su vez, remarcó: "Hay 40 o 50 medicamentos contaminados que se sacan de circulación por año".

“¿Si querés te cuento cómo fueron los hechos?”, propuso Furfaro. Y confesó que "se le había avisado a la ANMAT".