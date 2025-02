Está jubilada conmocionó al periodista y los oyentes por su relato, donde reveló que padece de cáncer de vejiga.

La mujer se quejó por la quita de medicamentos que el Gobierno de Milei realizó a los jubilados, y afirmó que sus hijos le pagan una prepaga para que pueda sobrevivir.

Pero aseguró: “No sólo eso. Me afectó la educación pública, me afectaron los maestros, me afecta todo”.

La jubilada no se fue sin antes tratar al gobierno de “transfugas” y “estafadores”.