El ex candidato a vicepresidente de Macri y ex peronista dijo lo que no debía decir. Se le escapó. Claramente no quería y no podía decir eso pero lo dijo clarito: "Macri puso mucha mas plata en los medios..."

Lo que dijo antes o después de esa frase no tiene mucha importancia ya que si alguien tan cercano al expresidente reconoce la que pusieron mucha plata en los medios no hay nada mas para decir. Se entiende todo.