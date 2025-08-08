Se puso personal
El tremendo cruce entre López Murphy y el economista libertario Agustín Etchebarne: "Trabajé veinte años gratis para vos"
La idea era realizar un debate en TN entre economistas de derecha, pero Etchebarne sacó una serie de reclamos antiguos que dejó muy mal parado al radical.
No parecía ni el momento ni el lugar pero a Agustín Etchebarne no le importó demasiado. Sin mediar ningún incentivo sacó a relucir los trapos sucios que tenia guardados desde que compartía espacio con Ricardo López Murphy y se los tiró todos a la cara.
Todo comenzó porque Etchebarne le reclamó a su antiguo aliado que no apoyara a Javier Milei que estaba realizando lo que siempre defendieron.
López Murphy -denostado por el propio Milei en varias oportunidades- dijo que nunca se “vestiría de violeta” cerrando cualquier posibilidad de defensa del gobierno de La Libertad Avanza.
Eso despertó el enojo del economista libertario quien le enrostró viejas inquinas y hasta le reclamó que nunca le hubiera agradecido el trabajo que hizo por él.