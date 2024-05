Con una serie de cruces y fuertes intercambios, el Senado de la Nación retomó este lunes el tratamiento en comisión de la ley de Bases y el paquete fiscal, luego de haber entrado en cuarto intermedio el jueves pasado.

Uno de los momentos más calientes en el plenario de comisiones ocurrió cuando el jujeño Ezequiel Atauche cuestionó al secretario general de la CGT, Héctor Daer, y el dirigente gremial no se quedó atrás.

Atauche, de La Libertad Avanza, le reprochó los paros de la CGT contra Javier Milei: "¿Dónde estaban ustedes? ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?. A nosotros nos hicieron un paro a los 45 días y otro a los cinco meses. Quisera saber dónde estaban”.

Daer, junto al titular de la CTA; Hugo yasky, cruzó al libertario. “No voy a aceptar que me falten el respeto. Eso de ‘¿dónde estaban escondidos?’ me parece que es una falta de respeto. Si me falta el respeto, me levanto y me voy”, se le escuchó decir al secretario general de la CGT.