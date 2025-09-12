El lunes, con el triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses consumado, la usina de noticias falsas del gobierno instaló en los medios hegemónicos que Axel Kicillof había aprovechado la victoria para poner un nuevo impuesto.

La idea era mostrar que podía pasar si "volvieran los K", en un nuevo capítulo de la tradicional campaña del miedo.

Por eso, el titular de ARCA, Cristian Girard, estuvo en A24 para negar esa noticia y explicar con claridad cuál es la nueva disposición.