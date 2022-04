Claramente la educación y gratuita desde el nivel inicial hasta la universidad es un de los orgullos de todos los argentinos.

En realidad no de todos ya que el ex Presidente Mauricio Macri, el primero y único en la historia del país que no egresó de la Universidad Pública, dijo públicamente que algunos tienen la suerte de ir a una escuela privada y otros "caen" en la pública.

Lo de la exgobernadora María Eugenia Vidal no es menor ya que aseguró sin ponerse colorada que los pobres no llegan a la universidad a pesar de los miles de chicos que egresan todos los años siendo los primeros en su familia con un título.

Una orgullosa argentina que tiene el derecho de una educación pública y gratuita se vio asombrada por la diferencia entre los dichos de los dirigentes del macrismo y la realidad y decidió mostrar sólo algunas de las comodidades de su facultad por lo que el video se volvió viral.