El texto de la foto del Indio Solari y Cristina Kirchner: ''Me voy a comer tu dolor''
Con motivo de otro aniversario del intento de magnicidio contra su madre -tres años, este lunes-, Máximo Kirchner publicó una imagen de la expresidenta y el cantante junto a un texto titulado "Me voy a comer tu dolor".
Nota: “¿Puede alguien decirme ‘me voy a comer tu dolor’?”, letra de El Infierno está Encantador, de Los Redondos.
A horas de cumplirse tres años del intento de asesinato a Cristina Kirchner, su hijo Máximo compartió una foto de ella junto al Indio Solari y su esposa Virginia.
"Me voy a comer tu dolor", se titula el posteo y el texto que publicó el diputado nacional.
Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos.
Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte.
Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido.
El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de macri y milei por las redes.
Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola.
Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día.
El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista.
Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción.
Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción.