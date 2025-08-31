Nota: “¿Puede alguien decirme ‘me voy a comer tu dolor’?”, letra de El Infierno está Encantador, de Los Redondos.

A horas de cumplirse tres años del intento de asesinato a Cristina Kirchner, su hijo Máximo compartió una foto de ella junto al Indio Solari y su esposa Virginia.

"Me voy a comer tu dolor", se titula el posteo y el texto que publicó el diputado nacional.

Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos.

Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte.

Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido.

El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de macri y milei por las redes.

Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola.

Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día.

El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista.

Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción.

Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción.