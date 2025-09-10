Realidad que supera a la ficción, podría ser el título perfecto para este video que se viralizó en las redes luego de la nota del canal oficialista por excelencia a un comerciante en Don Torcuato.

El móvil de La Nación estaba consultando en los comercios de la zona por el impacto de las elecciones bonaerenses en la economía, pero este hombre reveló lo que realmente pasa.

"La situación económica viene estando mal hace rato, no es solo por esto", expresó el comerciante Y aclaró que además, luego de la paliza electoral del gobierno "la gente tiene miedo de consumir".

Recordemos que tras los resultados en las elecciones bonaerenses el dólar volvió a subir, y la situación económica -que ya estaba mal- se agravó aún más.

Por eso el dueño de este negocio enumeró todos los aumentos que viene sufriendo, al mismo tiempo de que el consumo bajó notablemente y tuvo que duplicar casi la cantidad de horas de trabajo.

A su vez, el dueño del local aseguró que ya no tiene empleados y que lo trabajan ellos mismos porque ya no pueden pagarlos.