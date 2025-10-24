En el programa que comparte con Sugus Leunda y Fede Mochi, el Tano Scarpatti dejó aflorar sus sentimientos y lanzó un pronóstico con más de deseo que de opinión.

Ante la impertérrita mirada de Carlos Maslatón, Scarpatti lanzó que el oficialismo no superará el treinta por ciento a nivel nacional.

Ante el griterío generalizado, el Tano se mantuvo firme sosteniendo que "el gobierno está terminado".

La charla completa

A la emisión de ‘El triángulo de hierro’ también estuvo invitada Marcela Feudale, pero con Carlos Maslatón es con quien se armó el juego de acertar los resultados.

EL TRIÁNGULO DE HIERRO EN VIVO con Sugus LEUNDA, el Tano SCARPATI y Fede MOCHI