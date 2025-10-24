En el programa que comparte con Sugus Leunda y Fede Mochi, el Tano Scarpatti dejó aflorar sus sentimientos y lanzó un pronóstico con más de deseo que de opinión.

Ante la impertérrita mirada de Carlos Maslatón, Scarpatti lanzó que el oficialismo no superará el treinta por ciento a nivel nacional.

Ante el griterío generalizado, el Tano se mantuvo firme sosteniendo que "el gobierno está terminado".

La charla completa

A la emisión de ‘El triángulo de hierro’ también estuvo invitada Marcela Feudale, pero con Carlos Maslatón es con quien se armó el juego de acertar los resultados.