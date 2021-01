No le dio un discurso. No le dijo que la Ciudad no quiso adquirir las computadoras para los chicos que el Gobierno Nacional le ofrecía. No dijo que el gobierno del cuál forma parte, descontinuó el plan Conectar Igualdad.

No, Vero Lozano epenas le comentó a Diego Santilli "dependiendo también de la conectividad que tuvo cada chico o chica". Y el vicejefe de Gobierno porteño cambió el tono.

¿Cómo será el protocolo de regreso a las aulas?