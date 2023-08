"Los ricos nos manejamos en esta inestabilidad", djio el empresario Cristiano Rattazzi. Para el ex titular de Fiat Argentina, "hay que encontrar un proyecto de estabilización para la gente pobre".

Consultado sobre el ingreso del país a los BRICS dijo: "No me importa nada, no me interesa".

Tras lo cual aclaró que quiere compartir espacio con “un grupo que está liderado por Rusia y otros países totalitarios”.

Además pidió volver a la “convertibilidad” de Carlos Menem durante los noventa.