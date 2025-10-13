Virginia Gallardo, candidata por Corrientes de La Libertad Avanza, anda de raid mediático. Y en sus entrevistas no hace otra cosa que prender fuego al Gobierno. En TN, lo hizo con Patricia Bullrich al hablar del caso Loan.

Y en La Nación+, dijo "este Gobierno me mienta o no, deseo que le vaya bien". Ante la repregunta de Esteban Trebucq, afirmó: "Hasta ahora nos mintieron de todas las maneras… Yo les creo, les pido que me cumplan".

La entrevista completa

¿Para quién patea Viriginia?