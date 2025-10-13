Con candidatas así...
El sincericidio de Virginia Gallardo sobre Milei que dejó atónito al Pelado Trebucq
La candidata por Corrientes de La Libertad Avanza no hace otra cosa que prender fuego al Gobierno en cada entrevista que da. En La Nación+, sorprendió a Trebucq al afirmar que la gestión Milei "mintió de todas las maneras".
Virginia Gallardo, candidata por Corrientes de La Libertad Avanza, anda de raid mediático. Y en sus entrevistas no hace otra cosa que prender fuego al Gobierno. En TN, lo hizo con Patricia Bullrich al hablar del caso Loan.
Y en La Nación+, dijo "este Gobierno me mienta o no, deseo que le vaya bien". Ante la repregunta de Esteban Trebucq, afirmó: "Hasta ahora nos mintieron de todas las maneras… Yo les creo, les pido que me cumplan".
La entrevista completa
¿Para quién patea Viriginia?