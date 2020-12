Desde TN intentaron durante días bajarle el precio a la llegada de la vacuna a la Argentina. Incluso casi se mofaron de la épica que se le imprimió al vuelo de Aerolíneas Argentinas que viajó a Rusia para traer ese primer lote de vacunas.

Ah pero esta mañana no dudaron en darle más de media hora a la cobertura en vivo de la llegada de 10 mil dosis a Chile.

Chile ya tiene la vacuna de Pfizer y empieza la vacunación contra el coronavirus: el operativo

Nadie puede criticar el hecho de que por una cuestión editorial a TN le parezca más importante la llegada de 10 mil dosis a Chile que la llegada de 300.000 al país. Pero se nota mucho que todavía no entienden que la vacuna no es kirchnerista y no hay por que oponerse a ella sino que servirá para inmunizar a toda la población y darle esperanza al país.