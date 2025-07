El Gobierno está tratando de victimizarse y busca un responsable por si todo el supuesto éxito económico se desploma por darle un pequeño aumento a los jubilados.

Después de la payasada de Fantino cuando supuestamente reveló un off the record con Caputo que fue tan evidente y burda que el mismo ministro tuvo que salir a desmentirla como para no quedar tan en ridículo, la ministra Bullrich fue la encargada de decir otra enorme pavada en las redes.

Pero algunos senadores no están dispuestos a ser el chivo expiatoria y el radical Pablo Blanco desconoció a la mujer para la cual militó, dijo arrepentirse de haberla apoyado y aseguró que los que hacen un golpe institucional son los que hacen caso omiso a lo que dice el Congreso de la Nación.