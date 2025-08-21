A pesar de que los senadores cobren una fortuna por hacer su trabajo la mayoría de las veces demuestran su incapacidad para ejercerlo, como en este caso lo hizo el formoseño Francisco Paoltroni que al no poderle contestar al padre de un chico con discapacidad, decidió acusarlo de ser cómplice de una estafa.

Paoltroni se cruzó con este docente y padre de un chico con discapacidad que trató de explicarle con qué cosas tienen que luchar día a día pero el senador que ni siquiera supo definir qué era la discapacidad.

Como toda respuesta el Senador acusó a este padre de ser parte de una estafa porque supuestamente hay 44.000 personas sanas que tenían certificado de discapacidad. Realmente impresentable.