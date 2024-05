Francisco Paoltroni viene del sector agropecuario y es ingeniero agrónomo por lo que no está obligado a saber de leyes, aunque cobra mensualmente una fortuna en asesores que podrían explicarlo cómo son las cosas.

Paoltroni no tiene en más mínimo empacho en vanagloriarse de su ignorancia y aunque Sietecase intentó explicárselo de más de una manera el tipo se quedó en su pensamiento de que la figura del femicidio estaría “discriminando” a los hombres asesinados.

El periodista intentó explicarle que es una discusión que está zanjada hace 20 años y que de no existir un asesinato de una mujer cada 22 horas simplemente por su condición de mujer tal vez no existiría la figura legal que el senador no termina de entender.