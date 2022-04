"Estamos acá previniéndole al gobierno de la Nación, al Presidente, que no se meta con el campo" dijo un Senador de la Nación en un claro mensaje mafioso.

El mismo Alfredo de Angeli que llegó a una banca por hacerse conocido durante el enfrentamiento por la 125, volvió a cortar rutas para reclamar que no suban las retenciones.

Pero durante el gobierno del ex Presidente Macri, la suba de las retenciones no sólo no le parecía un hecho grave sino que hasta llegó a justificarlo desde su banca. Un claro caso de doble vara.