Sin dudas esta semana es una de las peores para el gobierno desde la llegada de Javier Milei. Y es que además de que se disparó el riesgo país y tuvieron que salir a intervenir fuerte el mercado para que el dólar no se les descontrole, el Congreso Nacional parece haberse puesto los pantalones y decidió ponerle un freno a la manera de gobernar del Presidente.

Al duro revés que sufrió este miércoles cuando le rechazaron el veto a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, este jueves se sumo un nuevo rechazo al veta de la ley de los ATN.

Todo indica que tanto los Diputados como los Senadores se dignaron a entender que este país vive en una democracia participativa con tres poderes y que el Ejecutivo no puede gobernar a fuerza de decretos y vetos a las leyes.

Para poco alcanzó el dinero que Javier Milei le envió de manera discrecional a los cuatro gobernadores que aún tiene de amigos, las provincias que recibieron los ATN fueron Misiones por $ 4.000 millones; Entre Ríos por $ 3.000 millones; Santa Fe por $ 3.000 millones y Chaco por $ 2.500 millones.

Pero no fue suficiente, el veto fue rechazado y pasó a la Cámara de Diputados donde todo indica que correrá la misma suerte.