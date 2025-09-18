El Senado rechazó por amplia mayoría el veto de Milei a la ley de Aportes del Tesoro Nacional
Luego de que Diputados rechazara este miércoles los vetos libertarios a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría en simultáneo con una multitudinaria marcha en las calles, ahora el Senado también le dijo "no" al veto presidencial sobre la Ley de ATN.
Sin dudas esta semana es una de las peores para el gobierno desde la llegada de Javier Milei. Y es que además de que se disparó el riesgo país y tuvieron que salir a intervenir fuerte el mercado para que el dólar no se les descontrole, el Congreso Nacional parece haberse puesto los pantalones y decidió ponerle un freno a la manera de gobernar del Presidente.
Al duro revés que sufrió este miércoles cuando le rechazaron el veto a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, este jueves se sumo un nuevo rechazo al veta de la ley de los ATN.
Todo indica que tanto los Diputados como los Senadores se dignaron a entender que este país vive en una democracia participativa con tres poderes y que el Ejecutivo no puede gobernar a fuerza de decretos y vetos a las leyes.
Para poco alcanzó el dinero que Javier Milei le envió de manera discrecional a los cuatro gobernadores que aún tiene de amigos, las provincias que recibieron los ATN fueron Misiones por $ 4.000 millones; Entre Ríos por $ 3.000 millones; Santa Fe por $ 3.000 millones y Chaco por $ 2.500 millones.
Pero no fue suficiente, el veto fue rechazado y pasó a la Cámara de Diputados donde todo indica que correrá la misma suerte.