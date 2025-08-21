Después del duro revés que tuvo el Gobierno en la Cámara de Diputados que rechazó el veto contra la ley de emergencia en discapacidad, este jueves el Congreso le dio una nueva lección de democracia a Javier Milei y rechazó cinco decretos que estaban por encima de sus facultades.

Como estos decretos ya habían sido denegados por Diputados con la confirmación del Senado quedan rechazados de manera definitiva.

Claramente esta no fue la mejor semana para el Gobierno de Javier Milei, estalló un grave caso de corrupción que le costó la cabeza a su amigo Diego Spagnuolo, le rechazaron el veto a la ley de emergencia en discapacidad y ahora el Senado le dejó en claro que en la Argentina se vive en democracia y que no puede hacer lo que se le ocurra por decreto.