Daniel Scioli estuvo en el Pichichi tenis club practicando uno de sus deportes favoritos y disfrutando del fin de semana, cosa que no tendría nada de malo si no se estuviera incendiando la Patagonia y si él no fuera, entre otras cosas, Secretario de Ambiente de la Nación.

Se ve que desde que Scioli cambió de ideología y pasó a ser liberal libertario también dejó de ser afecto al trabajo. Ya se lo vio en una fiesta electrónica en Mar del Plata e hizo estimaciones sobre “la gran temporada” que fueron desmentidas con datos oficiales.

Obviamente la falta de compromiso con su trabajo del funcionario libertario generó toda clase de críticas en las redes la mayoría de ellas pidiéndole que se haga cargo de su trabajo.