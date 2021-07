"A todos los gendarmes que recuerdo con amor y los llevo en mi corazón", arrancó Patricia Bullrich el saludo que le mandó a los gendarmes. La exministra de Seguridad trata de sumar un poroto entre los votantes uniformados.

Lo curioso es que el mensaje llega en el medio del escándalo por la candidatura de Sabrina Ajmechet, quien expelió un discurso contrario al reclamo por soberanía de las Islas.

A tal punto es el escándalo que la oposición analiza bajar la candidatura. Pero la ex Ministra la sostiene con puño de hierro. No es la primera vez que Pato está involucrada en declaraciones contra los intereses nacionales de soberanía. Este año dijo estar dispuesta a entregar las Malvinas a Pfizer a cambio de las vacunas. El gobierno de Alberto Fernández no torció el brazo en la negociación con la multinacional y logró un acuerdo en mejores condiciones.