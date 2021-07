Es cierto que hay veces que no es tan sencillo encontrar aciertos o virtudes donde no las hay, pero para eso está Nicolás Wiñazki quien puede hacer brillar algo que no tenía ningún valor.

Y cuando se trataba de potenciar la figura de Patricia Bullrich en la protesta de los dueños de los campos, no tuvo mejor idea que compararla con los próceres de la Patria por un hecho absolutamente menor como es que llegó montada en un caballo -clara estrategia de propaganda política- y hasta aseguró que ese gesto tuvo un gran impacto en la escena política nacional.