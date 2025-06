Carlos Ruckauf supo ser uno de los hombres fuertes de la política argentina por lo que da un poco de pena ver en lo que se ha convertido.

Hablando sobre un supuesto indulto a Cristina Kirchner de parte de un gobierno peronista, el ex vicepresidente aseguró, sin ponerse colorado, que "no es posible que haya un gobierno peronista porque el peronismo desaparece con el kirchnerismo".

Pero lo más ridículo no fue su planteo sino su argumentación. Para intentar demostrar que el peronismo “ya no existe” el ex segundo hombre más importante del país aseguró que “La Carlos Menem” está apoyando a Milei.

Más allá de tener que explicarle a Ruckauf que muchos peronistas no consideran a Menem como parte del partido por sus políticas contra el pueblo, lo cierto es que ‘La Carlos Menem’ no es más que una agrupación juvenil a cargo del armador político Sebastián Pareja, justamente para reivindicar el origen libertario de Menem.

Como dato para calcular el peso de la Agrupación La Carlos Menem, su cuenta oficial y verificada en la red social X cuenta con la friolera de 1500 seguidores.