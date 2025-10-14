La suerte del gobierno de Javier Milei depende de la voluntad de Donald Trump, si le quita el apoyo todo se derrumba como un castillo de naipes.

Por eso está a sus pies y a completa disposición lo cual lo hace un bocado sencillo para un hábil negociador como el presidente estadounidense.

Pero La Libertad Avanza sola no alcanza para conformar a Trump, quien necesita un pacto de gobernabilidad para decidirse a sostener en forma decidida a los libertarios.

Carlos Pagni contó cómo fue la reunión que contó con la presencia de los líderes de los bloques cercanos al oficialismo, necesarios para hacer frente a la oposición.

La editorial completa

Con su estilo habitual, Carlos Pagni desarrolló en extenso el plan del gobierno estadounidense.