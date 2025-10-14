Gobierno intervenido
El relato de Carlos Pagni de cómo el gobierno estadounidense pidió que Santiago Caputo integre el Gabinete
El conductor de 'Odisea argentina' en LN+ contó cómo se desarrolló una reunión entre el mismo Santiago Caputo, Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo y Miguel Pichetto en donde se expusieron los deseos del enviado de Trump.
La suerte del gobierno de Javier Milei depende de la voluntad de Donald Trump, si le quita el apoyo todo se derrumba como un castillo de naipes.
Por eso está a sus pies y a completa disposición lo cual lo hace un bocado sencillo para un hábil negociador como el presidente estadounidense.
Pero La Libertad Avanza sola no alcanza para conformar a Trump, quien necesita un pacto de gobernabilidad para decidirse a sostener en forma decidida a los libertarios.
Carlos Pagni contó cómo fue la reunión que contó con la presencia de los líderes de los bloques cercanos al oficialismo, necesarios para hacer frente a la oposición.
