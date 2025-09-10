Si hay algo que debe reconocérsele a Guillermo Moreno es haber sido uno de los pocos que salió a dar el debate en favor del peronismo cuando los libertarios inundaban los medios y las redes sociales.

Con su discurso sobre el regreso a la doctrina peronista, sus salidas humorísticas rápidas, y se histrionismo, Moreno construyó un personaje muy redituable para las entrevistas.

Con su estilo particular mantuvo viva la llama del peronismo, poniendo la utopía en un regreso al siglo pasado, un bañarse en las fuentes doctrinarias.

En su paso por Carnaval, Duka tuvo el gesto de agradecerle -tras el triunfo obtenido en las elecciones bonaerenses- el esfuerzo hecho en los meses más aciagos.

La entrevista completa

Moreno aprovechó el espacio para hacer de las suyas: pegarle un palo por elevación a Kicillof, comer sándwiches de miga, y chicanear a Mauro Federico porque es radical.