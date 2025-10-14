Eduardo Miguel Prestofelippo es conocido en el mundo de la derecha como El Presto, y fue uno de los principales impulsores de Javier Milei con quien ahora está en veredas enfrentadas.

El Presto fue uno de los primeros que los Milei bajaron del barco libertario y desde el desierto sigue clamando venganza, acusándolos de haber traicionado a la causa.

Ahora usó su espacio para burlarse de ambos, calificando al presidente como "un preadolescente con Asperger" y a Karina como "una tarotista devenida en pastelera, sin ningún tipo de formación".